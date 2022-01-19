Уфа, 19 января, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В республиканской детской клинической больнице Башкирии произошла штатная ситуация, с соблюдением всех инструкций, при выявлении лица с подозрением на коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона, комментируя информацию о якобы вспышке коронавируса в этом медучреждении.

Mos.ru В больнице

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Отмечается, что пациенты и ухаживающие лица, которые поступают в стационар, обследуются на COVID-19 по медпоказаниям (то есть лишь при наличии симптомов). При этом инкубационный период составляет от двух до 14 дней. В связи с этим есть риск поступления пациента без симптомов заболевания в инкубационном периоде.

«Предполагаемым источником инфекции является ухаживающее лицо А. поступивший в РДКБ в инкубационном периоде. Мама А. поступила в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей из дома без симптомов заболевания, клиника инфекционного заболевания с повышением температуры тела развилась на четвертые сутки от даты поступления, после чего мать была незамедлительно выписана по месту жительства. Таким образом, имеет место занос инфекции в стационар», — говорится в сообщении пресс-службы.

В медучреждении незамедлительно были проведены необходимые санэпид меры.

Сообщается, что после контакта все контактные лица, включая пациентов были обследованы на COVID-19. В результате было выявлено несколько случаев бессимптомного течения заболевания у пациентов и ухаживающих лиц.

«Дети с положительными результатами ПЦР переведены в инфекционный госпиталь ГБУЗ ГДКБ №17 в соответствии с временной маршрутизацией», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отделение закрыто на карантин, в нем проведена дезинфекция, приняты другие меры.

«Койки по направлению «Неотология» развёрнуты в другом помещении. Работа больницы продолжается в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе.