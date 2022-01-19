Красноярск, 19 января, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Мэр Красноярска Сергей Ерёмин заразился коронавирусом. Об этом он сообщил 19 января в своём инстаграме.

Пресс-служба администрации Красноярска Мэр Красноярска Сергей Ерёмин

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«Друзья, у меня ковид. Моё знакомство с вирусом состоялось в октябре 2020 года. Потом прошёл вакцинацию и больше года держался, несмотря на огромный круг общения. Так что прививка имеет силу», — пишет мэр.

Ерёмин подчеркнул, что пять дней назад пошёл на ревакцинацию, сделал первый компонент прививки, а 18 января сдал анализ, и он оказался положительным.

«Ухожу на самоизоляцию. Опыт управления городом в режиме онлайн у меня есть, продолжу контролировать ситуацию в городе по всем вопросам», — отметил Ерёмин.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 января в Красноярском крае выявлено 178 277 носителей коронавируса, выздоровел 162 921 человек, скончались 9148 ковид-пациентов.