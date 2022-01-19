Кызыл, 19 января, 2022, 08:36 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Туве подтверждено 69 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по приросту остаётся столица Кызыл, где выявлено 47 новых носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Диагноз за сутки также подтвердился у жителей Тандинского, Кызылского, Тоджинского и других районов. Общее число выявленных случаев инфицирования с начала года достигло 413.

«В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 256 больных, в том числе с лабораторно-подтверждённым диагнозом — 241, детей — 32, беременных — 31. К аппарату ИВЛ подключено 5 больных. В тяжёлом состоянии 32 человека», — отметили в минздраве.

Занятость коечного фонда, по данным на 19 января, составила 77,6%.