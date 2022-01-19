* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:34 — REGNUM «Дом свободы слова» заявил, что афганские СМИ серьезно ослаблены и подвергаются систематической цензуре со стороны разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после прихода к власти правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Аксессуары журналиста

Так, ряд СМИ были закрыты из-за экономического и политического давления после захвата Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а другие были строго ограничены в своей деятельности.

«СМИ Афганистана теперь не полностью свободны», — говорится в сообщении.

«Дом свободы слова» заявляет, что на афганские СМИ и журналистов оказывается беспрецедентное давление со стороны лиц, связанных с разведслужбой «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая подвергает журналистов и СМИ цензуре различными способами.

«Служба разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использует силу, угрозы и давление, чтобы превратить все свободные СМИ Афганистана в свою собственную пропагандистскую платформу, и, к сожалению, это ей удается», — добавляют в организации.

«Дом свободы слова» сообщает, что сотрудники разведслужбы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) регулярно контактируют с новостными агентствами и диктуют им условия.

«Вы работаете по нашим правилам, поэтому вы должны публиковать то, что мы говорим, и вы не должны публиковать то, чего мы не хотим», — говорят они журналистам.

По данным организации, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по телефону угрожают журналистам тюремным заключением и избиениями, что оказывает на них сильное психологическое давление, в результате чего ряд журналистов подали в отставку.

«Дом свободы слова» осуждает систематическую цензуру и растущее давление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на СМИ, подчеркивает право на свободу выражения мнений как фундаментальное право человека и призывает лидеров радикалов положить конец репрессиям в отношении СМИ и свободы выражения мнений.

Эти опасения возникли в связи с тем, что десятки журналистов подверглись преследованиям со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в течение пяти месяцев их правления.