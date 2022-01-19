Горно-Алтайск, 19 января, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, всего в регионе за время пандемии скончались 587 человек. Непосредственной причиной смерти 539 из них стал COVID-19, остальные 48 умерли от сопутствующих заболеваний на фоне заражения коронавирусом.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования в регионе достигло 25 798. За минувшие сутки выявлено 28 новых носителей, а наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске (+10).

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 35, за весь период — 23 582. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 1059, за весь период — 362 820», — отметили в оперштабе.