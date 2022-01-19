Вашингтон, 19 января, 2022, 08:20 — ИА Регнум. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Michael Miller Александр Овечкин

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 757-й в НХЛ. Российский защитник Дмитрий Орлов забил гол и отдал результативную передачу. На счету Евгения Кузнецова один голевой пас.

Также в составе «Кэпиталз» отличились белорусский форвард Алексей Протас и канадец Том Уилсон.

В составе «Виннипега» точными бросками отметились нападающие Кайл Коннор, Коул Перфетти и Пьер-Люк Дюбуа.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает пятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 53 очка. «Виннипег» идёт на 10-м месте в Западной конференции с 40 очками.

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