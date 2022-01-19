В Хакасии с начала года выявили почти 1300 носителей коронавируса
Абакан, 19 января, 2022, 08:14 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии COVID-19 диагностировали у 88 человек, выздоровели 68 жителей региона. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 января в республиканском правительстве.
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В Абакане за сутки подтверждено 44 случая заражения коронавирусом, в Черногорске — восемь, в Абазе — четыре, в Саяногорске — три.
С начала 2022 года в регионе выявлено 1282 случая COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 января в Хакасии было подтверждено 89 случаев заражения.