Монреаль, Канада, , 07:46 — REGNUM В отчёте Международной организации гражданской авиации (ICAO) утверждается, что сообщение о минировании самолёта авиакомпании Ryanair оказалось «намеренно ложным», его целью могло быть принуждение рейса с белорусским оппозиционером на борту приземлиться в Минске. Отчёт ICAO 18 января опубликовал профильный сайт Aviation Herald.

Самолёт авиакомпании Ryanair Bart Busschots

из отчёта ICAO «Поскольку ни бомба, ни свидетельства её существования не были обнаружены при подготовке к вылету из Афин (Греция), а также после различных проверок в Белоруссии и Литве, считается, что угроза взрыва бомбы была заведомо ложной».

В документе отмечается, что сообщение заведомо ложной информации, которая может поставить под угрозу безопасность воздушного судна во время полёта, в соответствии со статьёй 1 (1) (е) Монреальской конвенции является серьёзным правонарушением. Эксперты организации «не смогли приписать» эти незаконные действия «какому-либо лицу или государству».

Как сообщало ИА REGNUM, ICAO 17 января представила всем государствам — членам отчёт о расследовании экстренной посадки самолёта авиакомпании Ryanair в Минске, после которой властями Белоруссии были задержаны находящиеся на борту авиалайнера белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его подруга гражданка РФ Софья Сапега.

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