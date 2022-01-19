Кемерово, 19 января, 2022, 07:23 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 19 января, за прошедшие сутки было выявлено 298 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 280 случаев.

Https://pixabay.com Стоп ковид

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

За это же время 307 пациентов выздоровели, пятеро скончались. Медицинскую помощь в настоящее время получают 5944 кузбассовца с коронавирусом, в стационарах и на домашнем карантине находится 6111 человек.

Всего в регионе выявлено 90 118 случаев заражения коронавирусом, 82 364 человека выздоровели, 1810 пациентов скончались.