Тегеран, 19 января, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Согласно источнику, Иран, Китай и Россия планируют провести совместные военно-морские учения. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 18 января.

(сс) Defence Images Военные учения

Согласно полученным данным, Иран, Китай и Россия планируют провести совместные военно-морские учения.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан отметил в Российском информационном агентстве Sputnik, что отношения между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией развиваются в области обороны и правоохранительных органов.

Он подчеркнул, что совместные учения в северной части Индийского океана и Оманского залива свидетельствуют о серьезности намерений трех государств.

Ранее в интервью корреспонденту IRNA по внешней политике посол России в Иране Леван Джагарян заявил, что совместные военные учения не были их первыми учениями, и они не направлены против какой-либо третьей стороны.

Он подчеркнул, что безопасность на море и борьба с пиратством будут находиться в центре внимания совместных учений.