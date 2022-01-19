Китайская Народная Республика, , 04:45 — REGNUM Национальное управление культурного наследия Китая опубликовало список свежих археологических находок в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, проливающие свет на доисторическую деятельность человека в регионе, сообщает агентство Синьхуа.

Тибет Russell_Yan

На доисторическом участке в округа Нгари археологи обнаружили непрерывные стратиграфические скопления и раскопали более 5000 реликвий, в том числе большое количество керамики, небольшое количество костей животных и обожженных камней, а также ямы для костров и золы.

Два типа технологии изготовления керамики, обнаруженные на этом месте, указывают на деятельность человека в течение двух исторических периодов. Систематические раскопки на этом месте заполнили вакуум доисторической археологической культуры, насчитывающей от 8000 до 10 000 лет, во внутренних горных районах Тибетского нагорья, сообщили в администрации.

В городе Шигацзе было обнаружено доисторическое поселение, имеющее возраст примерно 4000 лет. Были найдены следы человеческой деятельности, в том числе гробницы, камины и ямы для золы, а также куски керамики и керамики, костяные артефакты и декоративные бусины.

Администрация заявила, что это место имеет большое значение для доисторической археологической культуры Тибета и исследований адаптации человека к экстремальным условиям возвышенностей, характеризующимся большой высотой, морозной погодой и нехваткой кислорода.