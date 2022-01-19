Пекин, 19 января, 2022, 04:42 — ИА Регнум. Высокопоставленный чиновник Коммунистической партии Китая (КПК) пообещал жестко пресекать распространение порнографии и незаконных публикаций в 2022 году, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Член Политбюро ЦК КПК и руководитель отдела пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин выступил с речью на национальной конференции, посвященной борьбе страны с порнографией и незаконными публикациями.

Приветствуя прогресс в подавлении подобного рода материалов в 2021 году, Хуан потребовал продолжения усилий по уничтожению вульгарного контента в Интернете, незаконных публикаций для детей и искоренению каналов распространения такой вредной информации, чтобы создать здоровое киберпространство для молодежи.

Чиновник также подчеркнул необходимость совершенствования законодательства для соответствующих отраслей и дальнейшего продвижения правового регулирования.