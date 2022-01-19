Нанкин, Китай, , 04:25 — REGNUM Шестой ежегодный карнавал льда и снега открылся на горнолыжном курорте долины Лунфэн в городе Чанчжоу провинции Цзянсу на востоке Китая, и продлится до 10 февраля, сообщает 18 января агентство Синьхуа.

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Горнолыжный курорт долины Лунфэн проводит это мероприятие уже пять лет подряд. В дополнение к катанию на лыжах, на курорте, который занимает площадь 20 000 квадратных метров и способен принимать 3000 посетителей ежедневно, также будут проводиться такие мероприятия, как сноутюбинг и керлинг.

По мере приближения зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, зимние виды спорта набирают популярность в прибрежной провинции, где построено 45 объектов для зимних видов спорта. Чтобы вдохновить людей на увлечение зимними видами спорта, Цзянсу четыре года подряд выпускает потребительские ваучеры на зимние виды спорта. В прошлом году были выданы ваучеры на общую сумму пять миллионов юаней ($786 000).

Горнолыжные курорты в городах Чанчжоу, Сюйчжоу и Хуайань строятся вблизи живописных мест, чтобы привлечь больше посетителей. Недавний опрос, проведенный Национальным бюро статистики Китая, показывает, что 26 млн человек в Цзянсу занимались зимними видами спорта.