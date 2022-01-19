Владивосток, 19 января, 2022, 04:35 — ИА Регнум. В Приморье продолжается рост выявленных случаев заражения коронавирусом — за минувшие сутки выдано 317 положительных тестов (днём ранее — 305), скончались ещё шесть человек от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

На 19 января зарегистрировано с начала пандемии 107 528 носителей коронавируса, выздоровели 90 868 человек. Жертвами COVID-19 стали 1645 приморцев.

Вакцинировался 932 561 житель края.

Читайте также: Гинцбург заявил, что «Спутник V» улучшать не нужно

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина от коронавируса «Спутник V» отвечает необходимым требованиям, её не требуется модифицировать, заявил 18 января глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.