Пекин, 19 января 2022, 03:56 — REGNUM Беспилотные почвообрабатывающие сеялки, оснащенные китайской навигационной спутниковой системой BeiDou (BDS), способствовали модернизации сельского хозяйства в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает 17 января агентство Синьхуа.
Беспилотный трактор мощностью 260 лошадиных сил, оснащенный новой сеялкой, может выполнять девять процессов обработки почвы, экономя 60% затрат на обработку почвы и посев пшеницы по сравнению с традиционным оборудованием, сообщает газета Science and Technology Daily.
Система BDS облегчает цифровое позиционирование удобрений и семян для повышения эффективности использования почвы, значительно экономя 70% затрат на рабочую силу. Применение системы BDS на сеялке также может решить проблему неравномерности почвенно-травяной смеси и контролировать как количество, так и расположение семян.
Цифровые почвообрабатывающие сеялки, разработанные исследовательской группой из Университета Янчжоу, с 2020 года находятся в экспериментальной эксплуатации на сельскохозяйственных угодьях в городах Янчжоу и Тайсин провинции Цзянсу.
Ожидается, что продвижение передового оборудования и технологий повысит качество и эффективность, но снизит затраты на сельскохозяйственное производство, а также ускорит трансформацию традиционного сельского хозяйства, говорится в сообщении.