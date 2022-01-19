Пекин, 19 января, 2022, 03:56 — ИА Регнум. Беспилотные почвообрабатывающие сеялки, оснащенные китайской навигационной спутниковой системой BeiDou (BDS), способствовали модернизации сельского хозяйства в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает 17 января агентство Синьхуа.

Жан Франсуа Милле. Сеятель. 1850

Беспилотный трактор мощностью 260 лошадиных сил, оснащенный новой сеялкой, может выполнять девять процессов обработки почвы, экономя 60% затрат на обработку почвы и посев пшеницы по сравнению с традиционным оборудованием, сообщает газета Science and Technology Daily.

Система BDS облегчает цифровое позиционирование удобрений и семян для повышения эффективности использования почвы, значительно экономя 70% затрат на рабочую силу. Применение системы BDS на сеялке также может решить проблему неравномерности почвенно-травяной смеси и контролировать как количество, так и расположение семян.

Цифровые почвообрабатывающие сеялки, разработанные исследовательской группой из Университета Янчжоу, с 2020 года находятся в экспериментальной эксплуатации на сельскохозяйственных угодьях в городах Янчжоу и Тайсин провинции Цзянсу.

Ожидается, что продвижение передового оборудования и технологий повысит качество и эффективность, но снизит затраты на сельскохозяйственное производство, а также ускорит трансформацию традиционного сельского хозяйства, говорится в сообщении.