Пекин, 19 января, 2022, 03:47 — ИА Регнум. Астероид размером в половину футбольного поля должен пролететь вблизи Земли в следующем месяце, не представляя угрозы для планеты, сообщила в понедельник обсерватория Цзыцзиньшань при Китайской академии наук, передает 17 января агентство Синьхуа.

ЕКА Астероид

Астероид был впервые замечен обсерваторией 1 января. Центр малых планет Международного астрономического союза подтвердил открытие астероида и присвоил ему статус 2022 AA, что означает, что это первый околоземный астероид, открытый в этом году. Наблюдательные станции в Соединенных Штатах и Чили с тех пор внимательно следят за ним.

Недавно обнаруженный объект, ширина которого оценивается в 43 метра, относится к группе астероидов «Аполлон». Такие астероиды имеют орбиты, превышающие собственную орбиту Земли вокруг Солнца, а их пути пересекаются с земными. Китайская обсерватория прогнозирует, что астероид совершит облет 4 февраля.

Главный научный сотрудник программы обсерватории по телескопированию околоземных объектов Чжао Хайбинь сказал, что астероид направляется к Земле и, как ожидается, приблизится на расстояние 2,55 млн км от ее поверхности, что не представляет никакой угрозы, учитывая расстояние.