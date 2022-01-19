Уфа, 19 января, 2022, 03:32 — ИА Регнум. Общее число привитых от коронавирусной инфекции в Башкирии достигло 2 млн 265 тысяч человек, заявил глава республики Радий Хабиров 18 января в эфире телеканала «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По его словам, это количество составляет 91% от всех жителей региона, которые включены в план по вакцинации от COVID-19. Хабиров добавил, что за последние 24 часа в Башкирии бустерную дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили более 6 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января глава Мурманской области Андрей Чибис объявил о том, что прививку от COVID-19 получило 75% взрослого населения региона.