Тбилиси, 19 января, 2022, 03:01 — ИА Регнум. Посол США в Грузии Келли Дегнан выступила с заявлением о полной поддержке стремления Грузии к вступлению в НАТО и в очередной раз обвинила Россию в подрыве европейской безопасности, сообщает 18 января грузинский телеканал «Мтавари архи».

Ge.usembassy.gov Келли Дегнан

«Страны имеют суверенное право выбирать своих политических или экономических партнёров. Мы не будем менять и подвергать сомнению этот основополагающий принцип. Грузия должна решить, чьим партнёром она будет, и на протяжении многих лет мы видим, что подавляющее большинство населения Грузии выступает за европейскую и евроатлантическую интеграцию. Это выбор, который сделали грузины, и многие его поддерживают. Соединенные Штаты по-прежнему привержены суверенитету и территориальной целостности Грузии и полностью поддерживают выбор грузинского народа», — заявила Дегнан.

В своем выступлении посол акцентировала внимание на отношениях с Россией.

«Мы не будем вести переговоры о Европе без Европы, о НАТО без НАТО, об Украине без Украины и о Грузии без Грузии. Это очень важно, потому что Россия пытается разделить альянс, разделить европейцев и американцев. Мы поддерживаем Грузию, Украину и европейцев, когда Россия пытается подорвать европейскую безопасность. Мы же увидели, что сила заключается в единстве», — сказала Дегнан.