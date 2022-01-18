Вашингтон, 19 января, 2022, 01:57 — ИА Регнум. Снижение числа кибератак с применением вирусов-вымогателей на фоне контактов президента России Владимира Путина с американским лидером Джозефом Байденом отметили в США. Об этом 18 января сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью изданию Foreign Policy.

Ellen Wallop Asia Society Джейк Салливан

Салливан обратил внимание на снижение активности хакеров, совершающих сложные атаки с применением вирусов-вымогателей. Салливан напомнил о задержании в России на прошлой неделе хакеров из группировки REvil, которая подозревается во взломе сайтов американских компаний и ведомств.

Как отметил помощник президента США по нацбезопасности, учащение контактов между российским и американскими лидерами способствовало понижению количества кибератак против компаний из США.

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