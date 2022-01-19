Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Глава черногорского центра по мониторингу и исследованиям CEMI Златко Вуйович 18 января заявил, что «стратегические партнеры Черногории наращивают давление с целью побудить эту страну присоединиться к инициативе Open Balkan». Об этом сообщает албанское оппозиционное СМИ BIRN.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Тем не менее, эксперт заявил, что проект не соответствует интересам Черногории, поскольку предполагает интеграцию ряда нестабильных государств. По мнению эксперта, уровень развития Сербии, Албании, Черногории и Северной Македонии не позволяет им реализовывать столь амбициозные планы.

Вуйович подчеркнул, что отмена границ внутри Open Balkan приведет к росту контрабанды и увеличению объема наркотрафика в регионе.

Напомним, проект Open Balkan предполагает свободное передвижение людей, товаров, капитана и услуг в регионе Западные Балканы. Косово и Босния и Герцеговина пока не изъявили желания присоединиться к проекту. Его зачинателями стали Сербия, Северная Македония и Албания.

Читайте ранее в этом сюжете: США поставили условия участникам Open Balkan