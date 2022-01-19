Вашингтон, 19 января, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Глава черногорского центра по мониторингу и исследованиям CEMI Златко Вуйович 18 января заявил, что «стратегические партнеры Черногории наращивают давление с целью побудить эту страну присоединиться к инициативе Open Balkan». Об этом сообщает албанское оппозиционное СМИ BIRN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Тем не менее, эксперт заявил, что проект не соответствует интересам Черногории, поскольку предполагает интеграцию ряда нестабильных государств. По мнению эксперта, уровень развития Сербии, Албании, Черногории и Северной Македонии не позволяет им реализовывать столь амбициозные планы.

Вуйович подчеркнул, что отмена границ внутри Open Balkan приведет к росту контрабанды и увеличению объема наркотрафика в регионе.

Напомним, проект Open Balkan предполагает свободное передвижение людей, товаров, капитана и услуг в регионе Западные Балканы. Косово и Босния и Герцеговина пока не изъявили желания присоединиться к проекту. Его зачинателями стали Сербия, Северная Македония и Албания.