Тбилиси, , 02:21 — REGNUM Оппозиционная партия «Единое национальное движение» обвинило других грузинских оппозиционеров в том, что они играют в игру, «задуманную русскими», и находятся на «русской орбите», сообщает 18 января грузинский телеканал «Рустави 2».

Флаг Грузии

Следует отметить, что конкретные оппозиционные политические партии, играющие в «русскую игру», названы не были.

«Те люди, которые не видят политического контекста в аресте Михаила Саакашвили, льют воду на мельницу «Грузинской мечты». Человек, находящийся на русской орбите, скорее найдёт общий язык с «Грузинской мечтой», чем с оппозицией. Поэтому мы говорим о тех группах, которые притворяются оппозиционными, но это очень далеко от реальности», — заявил Бачо Долидзе, организационный секретарь ЕНД.

В свою очередь, другие грузинские оппозиционеры не согласились с тем, что критерием оппозиционности в глазах ЕНД является постановка во главу угла личности Саакашвили и посоветовали искать ЕНД «русских агентов» в своих собственных рядах.

Напомним, что «Единое национальное движение» было основано в 2001 году Михаилом Саакашвили, и в 2004—2012 годах оно являлось правящей партией в Грузии.