Кабул, , 00:46 — REGNUM Визит в Афганистан делегации Пакистана во главе с советником по национальной безопасности премьер-министра Имран Хана отложен. Об этом сообщает региональное отделения информационного агентства «Тасним».

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Посольство Пакистана в Кабуле подтвердило, что двухдневный визит советника премьер-министра Моайеда Юсуфа, который должен был прибыть в Кабул 18 января, не состоится. Причин отсрочки дипломаты не назвали, но сообщили, что теперь визит запланирован на 26 января.

Ранее сообщалось, что целью визита официальных лиц Пакистана является изучение гуманитарных и экономических потребностей Афганистана. В числе ключевых областей сотрудничества двух стран назывались здравоохранение, высшее образование, гуманитарная помощь, расширение торговых контактов.

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