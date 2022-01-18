Париж, 19 января, 2022, 00:39 — ИА Регнум. Жалобу против нового президента Интерпола Ахмеда Насера ар-Раиси получила национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) Франции. Об этом 18 января сообщило Agence France-Presse.

Massimiliano Mariani Штаб-квартира Интерпола

В отношении ар-Раиси выдвинуты обвинения в пытках и актах бесчеловечного обращения. Как один из пострадавших указан правозащитник из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Ахмед Мансур. Жалобу подала неправительственная организация «Центр по правам человека в странах Персидского залива (GCHR)».

В жалобе указано, что ар-Раиси находится во французском Лионе, где расположена штаб-квартира Интерпола. По мнению правозащитников, этого достаточно для запуска судебной процедуры во Франции, а обвинения исключают применение дипломатического иммунитета, под защитой которого глава Интерпола находится с 2008 года.

Стоит отметить, что данная правозащитная организация уже подавала жалобу против ар-Раиси, но она была отклонена из-за того, что президент Интерпола не проживает постоянно во Франции, а значит, находится вне юрисдикции французской антитеррористической прокуратуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новым главой Интерпола на четырёхлетний срок был избран генерал из ОАЭ Ахмад Насер ар-Раиси.