Дамаск, , 00:24 — REGNUM Решение закрыть сирийские морские порты из-за шторма, который обрушился на побережье Сирии, приняли власти республики. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на начальника управления морского транспорта страны Самира Кубрусали.

Шторм Brocken Inaglory

Речь идет о портах Тартус, Латакия и Джебла, а также о нефтяном терминале Банияс. Кубрусали отметил, что морские гавани будут оставаться закрытыми несколько дней. Судоходство в море осложняется сильными порывами ветра и плохой видимостью.

Холодный атмосферный фронт, который пришел в Сирию, привел к понижению температуры воздуха по всей стране. Кроме того, он спровоцировал снегопады, в связи с чем закрыты горные дороги в провинциях Латакия и Эс-Сувейда. Штормовая погода также стала причиной отмены занятий в школах и учебных заведениях в ряде населенных пунктов республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января на северные, северо-восточные и южные области Румынии обрушились сильнейшие снегопады, что привело к закрытию основных автомобильных магистралей в нескольких регионах страны.

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