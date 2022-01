Вашингтон, , 23:56 — REGNUM Опубликован список игр сервиса подписки Xbox Game Pass в январе 2022 года, в который попали несколько громких релизов 2021-го. Он был выложен 18 января на сайте платформы.

Xbox Game Pass Microsoft

Уже сейчас подписчики Xbox Game Pass (владельцы ПК, консолей и те, кто играет через облачный сервис Xbox Cloud Gaming) могут добавить в свою библиотеку игры Nobody Saves the World и Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition.

Немного позже, 20 января 2022-го, они получат доступ к Death’s Door, Hitman Trilogy, Pupperazzi, Rainbow Six Extraction, и Windjammers 2. В этот же день владельцы ПК смогут начать играть в Rainbow Six Siege: Deluxe Edition, а 27 января 2022 года в каталоге Xbox Game Pass появится Taiko no Tatsujin: The Drum Master.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Microsoft покупает известную игровую компанию Activision Blizzard. В случае завершения сделки в каталоге Xbox Game Pass могут появиться игры франшиз Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Overwatch и других.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты оценили сумму сделки между Microsoft и Activision Blizzard