Краснодар, , 22:56 — REGNUM 18 января на официальном сайте футбольного клуба «Краснодар» объявили, что 27-летний нидерландский универсальный полузащитник Тони Вилена перешел в клуб из чемпионата Испании.

ФК «Краснодар»

Вилену на вторую половину сезона арендовал «Эспаньол» из Каталонии. Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Тони Вилена сыграл в пятнадцати матчах за «быков» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

За «Краснодар» нидерландский полузащитник выступает с 1 июля 2019 года после перехода из «Фейеноорда» за 9 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста составляет 7,5 миллиона евро (transfermarkt).