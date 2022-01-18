Москва, , 23:09 — REGNUM Новый министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе своего первого визита в Москву заявила, что прибыла с толстым портфелем. По её словам, это связано с тем, что между двумя странами есть «серьёзные, а иногда и принципиальные разногласия», но видны и возможности для дальнейшего сотрудничества, сообщает 18 января Spiegel.

Анналена Бербок Olaf Kosinsky

«Было трудно не видеть угрозу в 100 тысяч российских солдат на границе с Украиной», — заявила немецкий политик.

При этом она подчеркнула необходимость диалога, отметив, что всем заинтересованным сторонам важно вернуться за стол переговоров перед лицом «возможного российского вторжения в Украину».

Бербок также заявила, что кризис вокруг Украины создаёт угрозы для «фундаментальных ценностей» в Европе. «У нас нет другого выбора, кроме как защищать наши общие права, даже если это будет стоить высоких экономических издержек», — сказала она.

Глава МИД ФРГ также пообещала сделать всё возможное для скорейшего возобновления переговоров в «нормандском» формате, то есть с участием России, Германии, Франции и Украины.