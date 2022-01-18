Москва, 18 января, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Новый министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе своего первого визита в Москву заявила, что прибыла с толстым портфелем. По её словам, это связано с тем, что между двумя странами есть «серьёзные, а иногда и принципиальные разногласия», но видны и возможности для дальнейшего сотрудничества, сообщает 18 января Spiegel.

Olaf Kosinsky Анналена Бербок

«Было трудно не видеть угрозу в 100 тысячах российских солдат на границе с Украиной», — заявила немецкий политик.

При этом она подчеркнула необходимость диалога, отметив, что всем заинтересованным сторонам важно вернуться за стол переговоров перед лицом «возможного российского вторжения на Украину».

Бербок также заявила, что кризис вокруг Украины создаёт угрозы для «фундаментальных ценностей» в Европе. «У нас нет другого выбора, кроме как защищать наши общие права, даже если это будет стоить высоких экономических издержек», — сказала она.

Глава МИД ФРГ также пообещала сделать всё возможное для скорейшего возобновления переговоров в «нормандском формате», то есть с участием России, Германии, Франции и Украины.