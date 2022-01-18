Гамбург, Германия, , 22:09 — REGNUM Сегодня, 18 января, в Гамбурге на стадионе «Миллернтор» дортмундская «Боруссия» в матче 1/8 финала Кубка Германии сезона 2021/22 сыграет с «Санкт-Паули». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Бригада арбитров: Харм Осмерс | Роберт Кемптер | Торбен Зивер.

Стартовые составы:

«Санкт-Паули»: Деннис Смарш, Себастиан Олссон, Джейми Лоуренс, Яков Медич, Леарт Пакярада, Джексон Ирвин, Эрик Смит, Финн Беккер, Марцель Хартель, Гвидо Бургшталлер, Этьен Аменьидо.

«Боруссия»: Грегор Кобель, Рафаэль Геррейру, Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи, Тома Менье, Юлиан Брандт, Джуд Беллингем, Аксель Витсель, Марко Ройс, Торган Азар, Эрлинг Холанд.

В последний раз «Боруссия» и «Санкт-Паули» играли между собой 14 июля 2016 года в рамках товарищеской встречи. Тот матч завершился победой «шмелей» со счетом 3:2.