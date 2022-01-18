Вашингтон, 18 января, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Вашингтон получил информацию о планах России вывести часть своего дипломатического персонала с территории Украины, но достоверность этих данных продолжают оценивать, сообщила 18 января на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки

«Мы располагаем информацией, указывающей на готовность российских властей к эвакуации сотрудников своего посольства на Украине в конце декабря — начале января. Мы продолжаем оценивать ситуацию», — сказала Псаки журналистам.

Напомним, ранее американская газета The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины сообщила, что Россия якобы начала вывозить с Украины семьи сотрудников диппредставительств.

В качестве примера приводилось то, что 5 и 6 января жены и дети российских дипломатов поехали в Москву из Львова и Киева.

В комментарии к этой информации МИД России отметил, что посольство и консульства на Украине работают в «штатном режиме».

Напомним, США и их сателлиты с ноября 2021 года регулярно заявляют о «начинающемся» вторжении России на Украину.