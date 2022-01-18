Москва, , 21:37 — REGNUM 18 января в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» «Лацио» в матче 1/8 финала Кубка Италии сезона 2021/22 сыграет с «Удинезе». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

ФК «Лацио»

Стартовые составы команд:

«Лацио»: Пепе Рейна, Луис Фелипе, Мануэль Ладзари, Патрик Габаррон, Адам Марушич, Лукас Лейва, Сергей Милинкович-Савич, Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Маттиа Дзакканьи, Ведат Мурики.

«Удинезе»: Марко Сильвестри, Неуэн Перес, Марвин Зегелар, Родриго Бекао, Мато Яяло, Уолес Соуза, Иенома Удогие, Лазарь Самарджич, Брандон Соппи, Айзек Саксесс, Игнасио Пуссето.