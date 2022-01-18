Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 21:12 — REGNUM Представители Республики Сербской примут участие в работе институтов государства Босния и Герцеговина тогда, когда будут разрешены спорные вопросы, из-за которых они покинули совместные органы власти. Об этом 17 января заявил член президиума БиГ от сербов Милорад Додик.

Милорад Додик Medija centar Beograd

«Пока не будет решен вопрос закона, навязанного бывшим верховным представителем Валентином Инцко, наши представители будут присутствовать только на тех заседаниях (совместных органов власти —ИА REGNUM), которые важны для интересов Республики Сербской», — рассказал Додик в интервью «Альтернативному телевидению».

Додик добавил, что он будет работать над тем, чтобы причины, по которым представители Республики Сербской отказались от участия в работе органов власти на уровне БиГ, были устранены.

Напомним, что ранее Додик в Белграде встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Сербский лидер попросил все политические силы в Республике Сербской прекратить бойкот совместных органов власти на уровне БиГ. Бойкот был объявлен после того, как бывший верховный представитель международного сообщества в БиГ Валентин Инцко ввел в уголовное законодательство БиГ положение о запрете отрицания «геноцида в Сребренице».