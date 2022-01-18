Вологда, 18 января, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Вологодская область может столкнуться с запредельным уровнем заболеваемости ковидом. Об этом на заседании оперштаба заявил губернатор региона Олег Кувшинников.

Https://pixabay.com Стоп ковид

«В Москве по сравнению с началом года уровень заболеваемости вырос уже в 3,4 раза. Мы обычно отстаем от Москвы на неделю или чуть больше, поэтому в ближайшее время и в нашем регионе заболеваемость может резко вырасти. Учитывая молниеносность распространения омикрона, можно предположить, что заболеваемость достигнет запредельных уровней», — заявил Кувшинников.

Напомним, на Вологодчине выявлено два случая заражения штаммом «Омикрон».

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