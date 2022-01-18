В Румынии учителя объявили о проведении общенациональной забастовки
Бухарест, 18 января, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Тысячи преподавателей средних и средне-специальных учебных заведений Румынии объявили о проведении масштабной забастовки с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда. Об этом 18 января сообщает бухарестский информационный портал HotNews.
Как утверждают представители румынского Профсоюза работников сферы образования SPIRU HARET, акция, намеченная на 10:00 по местному времени (11:00 мск) 19 января, будет проходить в «ограниченном режиме».
«Учителя явятся на свои рабочие места, однако не будут проводить уроки и ставить какие-либо оценки, — говорится в заявлении оргкомитета мероприятия. — Акция продлится ровно три часа, после чего педагоги приступят к выполнению своих обязанностей». О других деталях забастовки не сообщается.
Напомним, 13 января сотни румынских учителей пикетировали здание правительства Румынии в центре Бухареста. Тогда крупных протестов удалось избежать благодаря вмешательству премьер-министра страны Николае Чукэ, пообещавшего рассмотреть требования демонстрантов.