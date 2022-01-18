Донецк, 18 января, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Миномётному обстрелу со стороны ВСУ подвергся 18 января район села Спартак в северном пригороде Донецка, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Gov.ua ВСУ. Миномет

Украинские боевики вели обстрел из миномётов, начавшийся в 16:25 мск, со стороны населённого пункта Опытное. По территории ДНР они выпустили шесть мин калибра 120 мм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 января, ВСУ подвергли обстрелам районы населённых пунктов Октябрь и Верхнеторецкое в ДНР.