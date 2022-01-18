Киров, 18 января, 2022, 19:07 — ИА Регнум. В Кировской области зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщил на своей странице в Instagram зампред регионального правительства Дмитрий Курдюмов.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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По его словам, пациент за пределы страны не выезжал, в настоящее время проходит лечение в инфекционном госпитале.

Его состояние медиками оценивается как средней степени тяжести. Он получает всю необходимую медицинскую помощь.

«Стоит отметить, что пациент вакцинирован, но с момента прививки прошло более полугода», — уточнил Курдюмов.

Вице-премьер призвал граждан обязательно вакцинироваься и не пропускать сроки ревакцинации, а также заверил, что в системе здравоохранения и на уровне правительства региона сделано все, чтобы встретить новую волну.

ИА REGNUM напоминает, в течение недели в большинстве регионов Приволжского федерального округа заявили о выявлении случаев заражения штаммом «Омикрон». Пока новый штамм не выявлен у пациентов в Ульяновской, Саратовской и Пензенской областях, а также в Удмуртии и Мордовии.