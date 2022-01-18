Москва, 18 января, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой Госдепа США Энтони Блинкеном призвал его не умножать спекуляции на тему «российской агрессии» против Украины, сообщает 18 января пресс-служба МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Отдельно уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Отмечено, что в ходе разговора Сергей Лавров ещё раз обозначил принципиальные для России моменты в переданных проектах двустороннего договора с США и соглашения с НАТО на тему стратегической стабильности и гарантий безопасности.

«С нашей стороны подтверждена императивность скорейшего предоставления Вашингтоном «на бумаге» конкретных постатейных комментариев упомянутых документов», — отмечает МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что в телефонном разговоре с главой МИД России госсекретарь Блинкен подчеркнул «непоколебимость США» в вопросах суверенитета и территориальной целостности Украины, а также обсудил иные вопросы, касающиеся требований России в сфере безопасности.