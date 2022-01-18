Бишкек, 18 января, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал Налоговый кодекс, внедрение которого, по задумке властей, должно будет способствовать сокращению теневой составляющей экономики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 18 января.

Mike Cohen Время платить налоги

Отмечается, что новый Налоговый кодекс предусматривает два основных подхода к налогообложению:

Общий налоговый режим, с уплатой налогов на прибыль, с продаж и на добавленную стоимость без регистрационного порога — если оборот свыше 30 млн сомов (27 млн рублей).

Упрощенная система налогообложения на основе единого налога — если оборот менее 30 млн сомов (27 млн рублей), то можно уплачивать только один налог и предоставлять один отчет на ежеквартальной основе.

Также кодекс устанавливает 2% налог на деятельность в сфере электронной коммерции и вводит налог на добавленную стоимость на услуги иностранных компаний, в том числе расположенных за рубежом.

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Ставка налога с продаж для производства теперь будет составлять 1%.

Кодекс предусматривает льготы на срочной основе с проведением оценки эффективности. Перечень налоговых льгот, подлежащих оценке, а также порядок и виды оценки эффективности налоговых льгот, будут утверждаться правительством Киргизии.

Кроме того, предусматриваются налоговые льготы:

для швейной отрасли — размер ставки единого налога 0,25% от выручки сроком на 5 лет,

ювелирной отрасли — льгота по НДС сроком на пять лет,

авиационной отрасли — льгота по НДС на временный ввоз самолетов,

освобождение от НДС электробусов.

При сдаче в аренду торговых площадей арендодатель будет обязан требовать от арендатора установить кассовый аппарат, работающий в онлайн-режиме. Это касается не только торговых центров и магазинов, но и рынков.

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При этом предусматривается возврат части суммы, указанной в кассовых чеках на приобретенные товары, работы и услуги (cashback). Сумма подлежит возврату физическому лицу на счет в отечественном банке.

В целях стимулирования к оплате налоговой задолженности предусмотрено списание пени и санкций в размере 50% при полной уплате основной задолженности и оставшихся 50% пени и санкций.

Также вводится упрощенный механизм возврата НДС для предприятий-экспортеров, которые за период в шесть месяцев поставляют на экспорт не менее 50% объема.

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