Новосибирск, 18 января, 2022, 18:10 — ИА Регнум. В Новосибирске начато рассмотрение уголовного дела о мошенничестве, по которому 352 человека признаны потерпевшими от «работы» интернет-магазина автомобильных шин и дисков. Об этом ИА REGNUM сообщили в Октябрьском районном суд города.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенничество

Дело возбуждено в отношении трёх человек — Никиты К., Никиты Б. и Дмитрия В. Они обвиняются в том, что с января по апрель 2020 года создали интернет-магазин, где разместили ложную информацию о продаже автомобильных шин и дисков. После этого они начали принимать заказы, сообщая покупателям ложную информацию. Потерпевшие переводили деньги на указанный счёт.

«В период с марта по май 2020 года, действуя в составе организованной группы, легализовали («отмыли») похищенные у граждан денежные средства на общую сумму 6 миллионов рублей», — говорится в сообщении суда.

В судебном заседании сегодня, 18 января, государственный обвинителль начал оглашать обвинительного заключения. Следующее заседание назначено на 11 февраля.