Иерусалим, , 17:56 — REGNUM В Израиле проведен успешный тестовый перехват воздушной цели с использованием новой ракеты «Хец-3», сообщает 18 января The Jerusalem Post.

Военные Израиля

По данным газеты, испытательные стрельбы производились по внеатмосферной цели совместно министерством обороны Израиля, израильской армией и Агентством по противоракетной обороне США.

В ходе испытаний радарная система «Хец» захватила внеатмосферную цель, данные были переданы на пункт контроля, проведён их анализ и осуществлён пуск двух противоракет «Хец-3».

"Успех этого испытания станет краеугольным камнем для новых оперативных возможностей Израиля по самозащите от существующих и потенциальных региональных угроз», — указано в комментарии министерства обороны Израиля.

При этом глава Израильской аэрокосмической индустрии Боаз Леви заявил, что в ходе испытаний собран большой объём материала, полезный для будущих разработок.

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