Ялта, Крым, 18 января, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Занятия отменены в школах Ялты 19 января из-за прогнозируемой непогоды, сообщила в соцсетях глава администрации города Янина Павленко.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Ялта

«В связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры, шквалистый ветер, пик прогнозируется в ночь на 19 января) занятия в школах Большой Ялты завтра отменяются (перенос на субботу, 22 января). Решение принято штабом ЧС», — написала мэр.

Павленко также призвала по возможности оставить дома дошкольников, посещающих детские сады, отметив, что будут организованы дежурные группы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сочи из-за непогоды власти приняли решение о запрете купания на Крещение в открытых водоёмах.