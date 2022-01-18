Москва, 19 января, 2022, 00:32 — ИА Регнум. Элиты Запада могут поменять свои взгляды лишь в результате катастрофы или военного поражения. Об этом 18 января заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Шансов на отказ НАТО от военного освоения Украины немного, так как существует фактор внутренней логики развития организации и господства в западных элитах той картины мира, внутри которой поворот назад просто невозможен», — заявил эксперт.

Это субъективный фактор, но он сильнее, чем объективистские расчёты по поводу угроз и выгод той или иной стратегии, отметил политолог.

Слишком многое должно измениться в мышлении политических элит на Западе, чтобы они могли всерьёз задуматься о смене курса. Такие перемены случаются только в результате глубокого кризиса или военной катастрофы, подытожил Неменский.

Напомним, что в декабре 2021 и январе 2022 года интенсивно идут переговоры и консультации между представителями США, НАТО и России. Одним из предметов обсуждения является вступление Украины в состав альянса.