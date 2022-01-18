Москва, 19 января, 2022, 00:24 — ИА Регнум. Украину не будут официально включать в альянс НАТО. Об этом 18 января заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Требования России касаются разных форм расширения альянса. Речь идёт не об официальном вступлении в него Украины — никто на Западе не хочет ни предоставлять ей право голоса в организации, ни брать на себя ответственность за её безопасность», — заявил эксперт.

Но вот военное проникновение на территорию Украины стран НАТО идёт активно, и оно действительно представляет угрозу для России, считает политолог.

Напомним, что одним из основных требований России к руководству альянса был отказ от расширения НАТО и включения в него Украины на правах полноправного членства.