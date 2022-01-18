Брюссель, 18 января, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию и страны-члены альянса провести ряд заседаний в формате Совета «Россия — НАТО», чтобы обсудить ситуацию на Украине и вопросы европейской безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Об этом Столтенберг заявил 18 января на пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Я призвал все страны Совета Россия — НАТО провести серию заседаний, чтобы обсудить европейскую безопасность и ситуацию на Украине», — сказал генсек блока.

По его словам, Североатлантический альянс готов обсуждать контроль над вооружениями, снижение ракетно-ядерных угроз.

«Мы готовы возобновить взаимные брифинги о наших учениях, о контроле над вооружениями, обсуждать разоружение и нераспространение. Я призываю Россию начать серьезный диалог о снижении угроз, исходящих от ядерного оружия и ракетных систем», — заявил Столтенберг.

При этом он заявил, что альянс не пойдет на компромиссы по вопросам своего дальнейшего расширения или размещения своей военной инфраструктуры у границ России.