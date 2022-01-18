Вашингтон, , 17:46 — REGNUM Федеральный апелляционный суд США оставил в силе техасский закон об абортах, запретив судебное оспаривание, которого требовали клиники, предоставляющие услуги по прерыванию беременности, сообщает 18 января Reuters.

Беременная женщина TawnyNina

Апелляционный суд США в Новом Орлеане оставил в силе запрет Техаса на аборты после шести недель и передал дело в Верховный суд, который теперь будет рассматривать вопросы правоприменения закона, прежде чем можно будет возобновить его оспаривание.

Напомним, что данный закон запрещает аборты после обнаружения у плода сердечной деятельности. Обычно это происходит на сроке около шести недель и иногда ещё до того, как женщины узнают о своей беременности.

С тех пор как закон вступил в силу в начале сентября, техасские женщины начали обращаться в клиники в соседних штатах. Среди них есть пациентки в возрасте 12 лет. Отметим, что закон не делает исключений в случаях изнасилования или инцеста.

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