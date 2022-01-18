Черкесск, 18 января, 2022, 17:24 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии приняли участие в прививочной кампании против коронавируса почти 175 тыс. человек. Наиболее активными оказались жители Ногайского района, где привились от опасной инфекции почти 97% населения. При этом, как отметили 18 января в пресс-службе главы и правительства республики, в этом районе отмечена самая низкая заболеваемость COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Кроме Ногайского района, преодолели планку в 90% по вакцинации еще три района — Адыге-Хабльский, Зеленчукский и Абазинский.

Всего в Карачаево-Черкесии приняли участие в кампании по вакцинации от коронавируса около 60% запланированного контингента. Более 45 тыс. человек из них — лица в возрасте старше 60 лет.

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