Вашингтон, , 17:00 — REGNUM Белый дом разрабатывает альтернативу законопроекту президента Джо Байдена ценой в $1,75 трлн, сохраняя меры по борьбе с изменением климата и урезая такие пункты, как детские налоговые кредиты, чтобы добиться одобрения сенатора Джо Манчина и других демократов уже на этой неделе, сообщает 18 января Reuters.

Джо Байден (сс) Marc Nozell

Ожидается, что 18 января администрация Байдена переключится с затянувшейся попытки отстоять в Сенате закон об избирательных правах и возобновит переговоры по сокращенной версии законопроекта, известного как Build Back Better (BBB).

При этом Белый дом постарается сохранить часть экономической и экологической повестки дня Байдена.

Ранее сенатор-демократ Джо Манчин окончательно отказался поддержать законопроект Байдена о реорганизации государственной экономики на сумму $1,75 трлн.

Манчин заявил, что на фоне продолжающейся инфляции, роста госдолга страны, геополитической нестабильноcти и пандемии коронавируса, тот факт, что демократы продолжают проталкивать законопроект, удручает, и с этим нельзя смириться.

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