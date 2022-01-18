Элиста, 18 января, 2022, 16:46 — ИА Регнум. В Калмыкии подтверждены первые случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон», сообщил глава республики Бату Хасиков.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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«Лабораторные исследования подтвердили заболевание у 22 наших жителей. Земляки! Призываю вас не терять концентрацию, соблюдать все меры безопасности. «Омикрон» крайне опасен тем, что распространяется намного быстрее», — написал Хасиков в Instagram.

ИА REGNUM сообщало, что ранее медицинским работникам и учреждениям была поставлена задачаподготовиться к возможному росту числа заражений коронавирусом и госпитализаций пациентов с COVID-19. В частности, оперативно развернуть дополнительные койки для заразившихся.